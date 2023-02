Hospital Auxiliadora emite alerta contra golpes em nome da unidade

Golpistas têm se passado pro médicos para aplicar golpes em nome do Hospital Auxiliadora em Três Lagoas. A instituição emitiu um alerta para a população, principalmente às familias de pacientes internados.



Segundo a psicóloga Naymara Alvez, os bandidos entram em contato via whats app ou ligação com familiares das pessoas que estão hospitalizadas e pedem quantias em dinheiro, alegando que eles necessitam realizar exames complementares. Em todos os casos eles se identificam como médicos da instituição.



Até o momento somente uma família repassou o dinheiro aos criminosos. Logo depois foi aberto um boletim de ocorrências na polícia e o caso segue sob investigação.

Naymara explica que o Hospital Auxiliadora não tem a prática de pedir pagamentos via aplicativos de mensagem e nem por ligação. "O tratamento realizado pelo SUS é totalmente gratuito e ,no caso dos convênios, todas as tratativas são feitas no próprio hospital".

Ela pede ainda para que a população não faça Pix, nem depósitos e nem transferências antes de entrarem em contato com a instituição.