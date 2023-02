Hospital Auxiliadora emite nota sobre denúncia feita por paciente

Nesta semana uma mulher de 33 anos usou a rede social para denunciar que foi vítima de abuso e estupro no Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, quando ficou internada para fazer um parto cesário. Ela diz que foi sedada e teria sido abusada sexualmente.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais. Algumas pessoas, inclusive, relataram que a mulher teria problemas psicológicos, pois já teria tentado um suicídio. A mulher nega que tenha problemas psiquiátricos.

Em nota encaminhada ao JPNews , a direção do Hospital Auxiliadora diz que apura a denúncia e que a instituição está bastante tranquila com a lisura e ética de seus profissionais.

LEIA NOTA NA INTEGRA

A direção do HNSA tomou conhecimento do relato de uma paciente nas redes sociais e por sua Ouvidoria sobre suposta violência sofrida pela mesma. Visto a gravidade do relato, de pronto iniciou sua apuração interna.

A Instituição adianta que está bastante tranquila com a lisura e ética de seus profissionais. Importante frisar que a paciente não estava sedada durante seu procedimento sendo o mesmo presenciado por vários profissionais. Por iniciativa do próprio Hospital, seu Departamento Jurídico solicitará a Polícia Civil e ao Conselho Regional de Medicina – CRM, rápida e minuciosa investigação. Entregará de imediato todos os documentos do atendimento, bem como indicará todas as testemunhas que estiveram presentes durante o período de internação, para a investigação completa, em busca da verdade pelas autoridades.

O Hospital tomará todas as medidas cabíveis após a conclusão do caso pelas autoridades, contra quem quer que seja. A Instituição reafirma que sua maternidade é altamente qualificada e conta com médicos e enfermeiros especializados em obstetrícia, além de garantir o atendimento humanizado é referência para toda região Costa Leste do Estado de Mato Grosso do Sul e conta também com a UTI Neonatal para atender os recém nascidos que necessitam de terapia intensiva.