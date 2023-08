Hospital Auxiliadora inaugura nova unidade retaguarda

O Hospital Auxiliador de Três Lagoas inaugurou uma nova unidade retaguarda para pacientes sus, que agora terão um espaço aconchegante e com conforto.

A inauguração aconteceu na manhã desta quarta-feira (9) e contou com a presença dos diretores, médicos, enfermeiros, entre outros funcionários do hospital e lideranças.

A nova unidade é composta por 20 leitos e foi totalmente reestruturada. O espaço era utilizado como residência das irmãs filhas de Maria Auxiliadora, que viram a necessidade de ampliação do hospital e disponibilizaram o local para oferecer melhor atendimento aos pacientes. Elas já haviam cedido o espaço para internações no período da Covid-19. Agora o local funciona como retaguarda para internações no período de 10 dias.

