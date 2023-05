Hospital Auxiliadora promove simpósio especializado em cardiologia

Palestrantes de renome estiveram em Três Lagoas compartilhando conhecimento, durante o 1° Simpósio de Cardiologia, promovido pelo Hospital Auxiliadora.

Com várias evoluções e a centralização dos atendimentos de saúde na unidade médica para a macrorregião leste de Mato Grosso do Sul, correspondendo aproximadamente cerca de 500 mil pessoas, o hospital se reinventou mais uma vez e passou oferecer um atendimento para a especialidade de cardiologia.

O objetivo do simpósio é trabalhar em prol a saúde e contribuir para os avanços na cardiologia com expressivas reduções nas taxas de mortalidade, no aumento da sobrevida e na qualidade de vida das pessoas.

Profissionais que são referência nacional e puderam compartilhar seus conhecimentos técnicos, como o médico cardiologista, doutor Adelino Parro Júnior que palestrou sobre a tomada de decisões terapêuticas.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte não só no Brasil, mas no mundo.

As doenças cardiovasculares podem afetar o coração e os vasos sanguíneos, como a doença arterial coronariana, que envolve dor no peito e infarto agudo do miocárdio, sendo a maior causa de mortalidade no mundo.

