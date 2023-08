Hospital Auxiliadora realiza oitavo processo de captação de órgãos

O Hospital Auxiliadora realizou mais um processo de captação de órgãos, em Três Lagoas. A ação foi a oitava efetivada na instituição, os órgãos foram levados para pacientes em Campo Grande e São Paulo.

O Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza transplantes, atrás apenas do Estados Unidos. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2021, foram feitos cerca de 23,5 mil procedimentos. Desse total, cerca de 4,8 mil foram transplantes de rim, 2 mil de fígado, 334 de coração e 84 de pulmão, entre outros.

O país tem mais de 600 hospitais de transplantes autorizados e o Nossa Senhora Auxiliadora é um deles. O número de interessados em doar vem aumentando a cada dia.

A recusa familiar é o principal motivo que impede a doação de órgãos no Brasil, de acordo com uma pesquisa conduzida pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (Abto), 43% das famílias recusaram a doação de órgãos de seus parentes após morte encefálica comprovada em 2021. Atualmente, mais de 59 mil pessoas estão na fila esperando por um órgão. Em 2022, mais de 45% das famílias não concordaram com a doação.

