Hospital Auxiliadora realizará 5ª Costelada Beneficente no dia 3 de dezembro

A 5ª Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas será realizada no dia 3 de dezembro no espaço de eventos Arenamix.

Além de comida e bebida, haverá shows e sorteio de prêmios. O convite custa R$ 80, o que dará direito ainda a um prato personalizado de brinde para quem participar.

O recurso arrecadado com o evento será em prol da compra de novas camas para o hospital. Na manhã desta quinta-feira (23), o diretor geral do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Calderón, participou do RCN Notícias para falar sobre o evento.

Continue Lendo...

Acompanhe a entrevista: