Hospital recebe aparelhos para tratamento em UTI

O Hospital Auxiliadora agora está com dois novos aparelhos para hemodiálise. Os novos equipamentos estarão destinados para os pacientes que estão em estado grave durante e em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ambos foram adquiridos com recursos arrecadados no ano passado com a 4ª Costelada Beneficente, promovida pela entidade. O evento contou com a presença de mais de mil pessoas e conseguiu arrecadar quase R$100 mil.

Segundo o nefrologista Renato Pontelli, os aparelhos realizam um procedimento chamado de ‘osmose reversa’, eles purificam a água que é utilizada durante as sessões de heomodiálise. Cada sessão utiliza de 120 a 200 litros de água.

Os aparelhos são importantes no tratamento dos pacientes cuja situação é considerada mais crítica. “Tivemos um aumento nos leitos de UTI no Auxiliadora, por isso somos a principal unidade de faz este tipo de tratamento na cidade”.