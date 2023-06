Hospital Regional completa um ano de atendimento em Três Lagoas

O Hospital Regional em Três Lagoas completou um ano de atividades. Na sexta-feira (23), ocorreu uma solenidade que reuniu autoridades políticas, como a visita do ex-governador Reinaldo Azambuja, e de outros setores, no anfiteatro do hospital.

A unidade foi construída na gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja e tem como missão atender a demanda da região leste de Mato Grosso do Sul e de algumas cidades próximas do interior paulista. Ao todo são mais de 39 municípios que recebem atendimento médico prestado pelo hospital.

Confira a reportagem abaixo: