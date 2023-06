Hospital Regional inicia cirurgias bariátricas e procedimentos cardíacos

OHospital Regional da Costa Leste Magid Thomé de Três Lagoas completará um ano de funcionamento dia 23 de junho. Segundo o diretor da unidade, Henrique Schultz, agora o hospital está oferecendo 100% de todos os atendimentos previsto em contrato entre o governo do Estado, e o Instituto Acqua, que a administra o HR.

Nesta sexta-feira (16), o Hospital Regional realizou a primeira cirurgia bariátrica desde que entrou em funcionamento em junho do ano passado. Esse era o procedimento que faltava para o hospital estar 100% funcionando.

O HR oferece também o serviço completo na área de hemodinâmica. Desde que começou a funcionar, foram realizados 30 procedimentos cardíacos, que incluí o processo de cateterismo, angioplastia, implantação de stent e marca passo permanente. “O Hospital Regional é referenciado para processo cardíaco, entre outros serviços”, explicou.

O Hospital Regional é referência em alta complexidade para macrorregião. Neste período atendeu nesse um ano de funcionamento, pacientes de 39 municípios do Estado, já que funcionamento através da Central de Regulação do Estado. Conforme a necessidade, e diante da falta de vagas em outros hospitais do Estado, pacientes de qualquer município podem ser encaminhado para Três Lagoas.

De acordo com o diretor do hospital, desde o início do funcionamento, o HR realizou seis mil consultas especializadas. Ao todo, o hospital atende 20 especialidades. No Pronto Socorro foram 19.500 pessoas atendidas nesse período, e mais de 38 mil internações clínicas e pediátricas.

“Para caracterizarmos a alta complexidade, faltava a cirurgia bariátrica e o processo de hemodinâmica, que já estão sendo realizados. Hoje, o hospital está em sua totalidade de atendimento e ocupação. Passamos de 85% da ocupação, de internações clínicas e chegamos a 90% de internações de UTI. Além disso, passamos de 150% em procedimentos de cirurgias por mês. Hoje, tanto o processo ambulatorial, quanto o cirúrgico, de internações, ou de exames, estão chegando em sua totalidade”, destacou o diretor.

O Hospital Regional de Três Lagoas tem cerca de 700 funcionários, entre diretos e indiretos. E segundo o diretor, está na fase de receber o Selo de Acreditação Nível 1, concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) a estabelecimentos de saúde.