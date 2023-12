Hospital Regional passa a atender urgência e emergência em cardiologia

Com a inauguração do Hospital Regional da Costa Leste (HRCL) “Magid Thomé” em junho de 2022, o município de Três Lagoas tornou-se nova referência para serviços em saúde na Costa Leste, tendo sua relevância elevada a patamares ainda mais altos por deter um hospital dessa magnitude nesta localidade.

O HRCL segue avançando e inicia o atendimento das urgências e emergências dos casos cardiológicos que anteriormente dependiam de vagas disponibilizadas pelo município de Campo Grande.

Continue Lendo...

“Agora, isso mudou completamente, assim um paciente que deu entrada no Hospital Auxiliadora ou na UPA, ou mesmo aquele que foi atendido pelo Samu ou Bombeiros, tenha a sua vaga de urgência e emergência em cardiologia liberada no HR sem depender de vaga em Campo Grande”, enfatizou a secretária de Saúde, Elaine Fúrio, comemorando essa nova fase do Hospital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Angelo Guerreiro, prefeito municipal, destacou que isso vem ao encontro das melhorias que o município e o estado de MS têm buscado na área da saúde. “O HR é um serviço de saúde que tem recurso e administração conjunta, ou seja, entre o município e o estado. Esse novo atendimento em urgência e emergência vai garantir que pacientes de Três Lagoas e região de referência possam ser atendidos com mais agilidade e, melhor, dignidade”, destacou o gestor.

“Apesar de o município apoiar os pacientes que dependiam de ir para Campo Grande realizar exames, cirurgias e outros procedimentos cardiológicos, ainda assim era muito penoso para o paciente e família ter que se deslocar para tão longe por um atendimento de urgência ou emergência. Hoje, tendo no HR, a rapidez e resolutividade são palavras chave no cuidado ao paciente cardiológico”, finalizou Fúrio.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas