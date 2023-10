IBGE aponta crescimento da população de Três Lagoas

De acordo com dados do Censo 2022, divulgado pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), a população de Três Lagoas cresceu, e hoje, ocupa a terceira posição no ranking de maiores cidades de Mato Grosso do Sul, com 132.152 habitantes.

Em Três Lagoas, além do crescimento populacional, que já era esperado, outros indicadores foram confirmados pela pesquisa, como a pirâmide etária, que revela a concentração de pessoas na faixa etária adulta.

Existem mais mulheres entre 35 e 39 anos no município, sendo 5.839 pessoas, um total de 4% do número de habitantes. O gênero masculino é maioria apenas entre a população infanto juvenil, de 0 a 4 e 10 a 19 anos de idade.

Diferente do último censo, o número de pessoas com mais de 70 anos cresceu, hoje são 6.922 idosos em Três Lagoas, representando mais de 5% do total de moradores. A característica populacional acompanha a média estadual e nacional.

A pesquisa anterior, levantada em 2010, já indicava um amadurecimento da população, o que foi confirmado por este último levantamento. Outros dados demográficos e populacionais ainda serão divulgados pelo instituto ao decorrer dos próximos meses.

