Idade mínima da aposentadoria vai aumentar em 2024

A idade mínima para aposentadoria vai aumentar em 2024. Para mulheres, será de 58 anos e 6 meses. Para os homens, de 63 anos e 6 meses. As novas regras fazem parte da Reforma da Previdência, aprovada em 2019, durante a gestão do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com a norma atual, a cada ano, serão acrescentados mais seis meses na idade mínima, até atingir o limite de 62 anos em 2031, para mulheres, e 65 anos para os homens, em 2027.

Outra mudança vai acontecer na regra de pontos, que soma a idade e o tempo de contribuição. Em 2024, para mulheres, o mínimo será de 92 pontos. Para homens, 101 pontos.

Atualmente, o processo de aposentadoria pode ser feito todo online, através do aplicativo "Meu INSS". A consulta sobre o processo também pode ser feita pelo telefone da Central de Atendimento, 135, que funciona de segunda à sexta, das 6h às 21h.

