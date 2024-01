Identificada vítima de afogamento no rio Paraná durante de operação da Polícia Ambiental paulista

Jânio Gomes do Nascimento, 42 anos, foi identificado após morrer afogado durante uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental do estado de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (10), na região da Eclusa, na Usina Hidroelétrica da CTG, no rio Paraná, próximo a prainha do Jupiá, em Três Lagoas.

O afogamento teria ocorrido por volta de 9h da manhã, após segundo os policiais militares ambientais do estado de São Paulo, Jânio ter tentado fugir de uma abordam, que visava coibir a pesca ilegal no rio Paraná, em pleno período de defeso (piracema). Após o ocorrido o Corpo de Bombeiros de Andradina SP, a brigada de incêndio e salvamento de Castilho SP e os militares do 5º GBM (Grupamento de Bombeiros Militares) de Três Lagoas, iniciaram as buscas que duraram aproximadamente 3h.

Continue Lendo...

O Capitão de Polícia Militar Ambiental de Andradina, no estado de São Paulo, responsável pelo pelotão que atua entre os dois estados, disse que não falaria com a imprensa, mas que a secretária de comunicação, iria emitir uma nota, relacionado ao trágico ocorrido. Depois de localizado o corpo de Jânio, a Polícia Civil de Três Lagoas e a Polícia Cientifica foram ao local e em conversas com os militares da PMA SP, ouviram o seguinte relato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com os militares da PMA SP, uma equipe estava em fiscalização no rio, quando houve o desembarque de dois militares na barrira de brita, que isola a eclusa, enquanto o barco retornava acompanhando a correnteza, para sair da região das comportas e sair próximo a prainha do Jupiá e ir em direção a eclusa. Durante essa fiscalização a pé sobre a barreira de pedras que isola o canal da eclusa, os militares teriam avistado Jânio próximo das comportas da barragem e dado ordem para que o mesmo, esperasse a abordagem. Segundo os policiais da PMA SP, Jânio não teria obedecido, atravessando a barreira de contenção e se jogado na água e tentado nadar em direção a margem que fica do lado três-lagoense.

Nesta tentativa de Jânio, em evitar a abordagem dos militares, acabou não conseguindo nadar até a margem de Três Lagoas, e no desespero por estar se afogando, ainda nos últimos momentos de vida, Jânio teria tentado se agarrar no paredão que antecipa as comportas da eclusa, mas acabou se soltando e afundando. Após os relatos dos militares que estavam envolvidos na ocorrência, a Polícia Civil liberou o corpo para ser levado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), para necropsia.

Jânio Gomes do Nascimento, iria completar 43 anos, no dia 14 de janeiro, era casado, morador do bairro Vila Nova, em Três Lagoas e o caso será investigado pela Polícia Civil, de Três Lagoas, MS. Esta não é a primeira morte, no rio Paraná, envolvendo três-lagoenses e militares ambientais do estado de São Paulo. Anos atrás, uma pessoa já havia perdido a vida e por dias seu corpo ficou sendo procurado, após uma fiscalização da PMA SP, resultar em uma perseguição entre barcos da PMA e de pescadores e durante a suposta perseguição, militares que tentavam parar o barco dos pescadores, dispararem em direção aos pescadores e um dos passageiros cair nas águas do rio Paraná e desaparecer, na época, houve denúncia de familiares, que o familiar morto na ocorrência, teria sido atingido por um dos disparos, antes de cair no rio e desaparecer, sendo encontrado dias depois do fato.