Identificada vítima de afogamento no rio Paraná durante operação da Polícia Ambiental paulista

Jânio Gomes do Nascimento, de 42 anos, foi identificado após morrer afogado durante uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental do estado de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (10). O caso ocorreu na região da Eclusa, na Usina Hidroelétrica da CTG, no rio Paraná, próximo à prainha do Jupiá, em Três Lagoas.

O afogamento ocorreu por volta das 9h, quando, segundo os policiais militares ambientais, Jânio tentou fugir de uma abordagem que visava coibir a pesca ilegal no rio Paraná durante o período de piracema. O Corpo de Bombeiros de Andradina (SP), a brigada de incêndio e salvamento de Castilho (SP), e os militares do 5º GBM de Três Lagoas iniciaram as buscas, que duraram aproximadamente 3 horas, após o incidente.

O capitão da Polícia Militar Ambiental de Andradina, responsável pelo pelotão que atua entre os dois estados, não concedeu entrevistas à imprensa. A secretaria de comunicação emitirá uma nota relacionada ao ocorrido. Após a localização do corpo de Jânio, a Polícia Civil de Três Lagoas e a Polícia Científica compareceram ao local para ouvir relatos dos militares da PMA SP.

Conforme o relato dos policiais da PMA SP, durante a fiscalização no rio, dois militares desembarcaram na barreira de brita que isola a eclusa, enquanto o barco retornava acompanhando a correnteza. Ao avistarem Jânio próximo das comportas da barragem, deram ordens para que aguardasse a abordagem. No entanto, Jânio não teria obedecido, atravessando a barreira de contenção e se jogando na água, tentando nadar em direção à margem de Três Lagoas.

Ao tentar evitar a abordagem, Jânio não conseguiu alcançar a margem e, desesperado, teria tentado se agarrar no paredão que antecipa as comportas da eclusa, mas acabou se soltando e afundando. O corpo foi liberado pela Polícia Civil para ser encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para necropsia.

Jânio Gomes do Nascimento, que completaria 43 anos em 14 de janeiro, era casado, morador do bairro Vila Nova, em Três Lagoas. O caso será investigado pela Polícia Civil de Três Lagoas.