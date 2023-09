Identificada vítima e principal suspeito de homicídio no Interlagos

Robson dos Santos Gonçalves (48), foi identificado após ser morto com uma facada no peito, enquanto assistia o jogo da seleção brasileira na kitnet de um amigo, na noite desta sexta-feira (8), na rua José Marciano Pereira, no Interlagos.



Robson jogava baralho com um amigo, que teria o convidado para ir até o quarto em que vivia para assistirem o jogo. Durante a partida de futebol, Robson saiu do quarto e logo retornou pedindo socorro e caiu na porta do quarto do amigo, logo em seguida o amigo da vítima, teria visto seu vizinho de quarto se aproximar com uma faca em punho e desferir outro golpe de faca, no peito da vítima e sair correndo.



O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e a Polícia Militar, mas a vítima já havia ido à óbito e não foi possível realizar manobras de reanimação. Já o principal suspeito do caso, identificado pelo nome de Rosenildo de Jesus Barbosa, não foi encontrado, em seu quarto os policiais encontraram uma mochila com documentos e alguns objetos pessoais.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.