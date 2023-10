Identificada vítima fatal de acidente na Ranulpho Marques Leal

Identificada como Lourdes Ferreira de Oliveira Ranucci, 51 anos, a ciclista atropelada por uma carreta na tarde desta terça-feira (3), na avenida Ranulpho Marques Leal, cruzamento com a rua Paranaíba, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.



No final da tarde desta terça-feira, a Polícia Militar e agentes municipais de trânsito do município, foram chamados para atender um acidente fatal, envolvendo uma bicicleta elétrica e uma carreta.



No local os militares encontraram uma cena impactante, uma mulher de 51 anos, em óbito na avenida e um motorista desolado. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e o médico socorrista atestou o óbito. Posteriormente o motorista precisou de atendimento médico, devido estar em estado de choque.

A Polícia Civil e Polícia Científica foram chamados para investigar as causas do acidente. Um filho da vítima esteve no local e reconheceu a bicicleta e o crachá da vítima, sendo os de sua mãe. O caso será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil.

Essa é a segunda morte em menos de 24h, no trânsito de Três Lagoas, envolvendo bicicleta e veículos de grande porte. Na noite de segunda-feira (2), uma mulher identificada como Letícia Recard Estechz, 26 anos, morreu atropelada por um caminhão de coleta de lixo, na rua Cacildo Arantes, no bairro Paranapungá.



No final da tarde desta terça-feira, o segundo acidente fatal, envolvendo uma ciclistas e caminhões. Uma testemunha relatou aos policiais que vítima e caminhão seguiam pela rua Paranaíba, sentido Ranulpho Marques Leal, ao chegarem no cruzamento com a avenida, o motorista teria tentado realizar uma conversão à direita, para seguir sentido Cristo, encoberta pelo ponto cego do caminhão, o caminhoneiro não teria visualizado a vítima, resultando no atropelamento.