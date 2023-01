Idosa é enganada por estelionatário e tem prejuízo de R$ 3,4 mil

Uma idosa, de 71 anos, foi vítima de estelionatários e perdeu R$ 3.418,51 durante o golpe cometido, no início da tarde de quinta-feira (12), em Três Lagoas.

Segundo o registro policial, a idosa recebeu uma ligação com registro do número privado, ao atender o golpista se passou por funcionário de uma cooperativa de crédito, no qual informou que houve tentativa de fraude em sua conta bancaria.

Durante a conversa o golpista orientou a vítima a fazer alguns procedimentos no aplicativo do banco, o que resultou em cinco transferências no valor total de R$ 3.418,51 para conta do estelionatário.

Ao perceber que tinha sido enganada, a vítima com os dados do favorecido, foi até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado.