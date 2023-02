Idosa perde R$ 400 em golpe do Pix em Três Lagoas

Uma mulher de 63 anos, que não quis ser identificada, foi vítima de um golpe aplicado através de um aplicativo de mensagens. Ela perdeu R$ 400.

Uma pessoa entrou em contato com ela através do aplicativo, se passando pela irmã dela. A estelionatária alega que está com problemas em seu celular e que não consegue pagar uma conta. Logo ela pede auxilio financeiro à 'irmã'.

Sem desconfiar que se tratava de um golpe, a idosa transfere o dinheiro. A foto do contato da golpista, era mesmo a de sua irmã. A criminosa ainda faz uma falsa promessa de que a idosa seria reembolsada.

Confira na reportagem: