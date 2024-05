Idosa precisa de doação de uma cadeira de rodas em Três Lagoas

Uma idosa, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2022, está há mais de três meses sem poder sair de casa devido à falta de uma cadeira de rodas. Clarice Alexandre Martins é aposentada e teve a mobilidade comprometida pela doença. Ela passa os dias sentada no sofá, em frente à televisão, e necessita de ajuda para todas as atividades diárias.

Atualmente, ela consegue andar com muita dificuldade usando uma bengala, mas apenas por curtos períodos. A cadeira de rodas antiga quebrou, aumentando a dependência dos familiares e impossibilitando-a de sair de casa. “Eu perdi a mobilidade do lado direito do meu corpo. Depois de 5 meses do AVC, eu consegui movimentar a perna, mas o braço e a mão continuam paralisados”.

Clarice mora em uma rua sem pavimentação no bairro Jardim Aeroporto. A filha dela, Vanessa Gomes da Silva, relatou que, apesar de vários atendimentos médicos e uma promessa de uma cadeira de rodas nova pelo Serviço Especializado de Reabilitação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), o equipamento ainda não foi fornecido.

“Já prometeram. Nós fomos atrás no médico e no Centro Especializado em Reabilitação (CER) da Apae. Ela já fez a medição da cadeira e passou com o médico cardiologista. Estamos esperando a cadeira já faz um ano”, explica Vanessa.

Veja a reportagem abaixo: