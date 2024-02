Idosa compra produto e descobre ser vítima de golpe com prejuízo de R$ 5 mil

Uma idosa, de 75 anos, procurou a 3ª Delegacia de Polícia Civil após cair em um golpe e ter mais de R$ 5 mil em empréstimos e saque feitos de sua conta bancária. A ação criminosa ocorreu depois que a vítima comprou um produto de um vendedor ambulante, nesta quarta-feira (31), em Três Lagoas.

A vítima relatou na delegacia, que um homem identificado como "Lucas" foi até a residência dela para oferecer um aparelho massageador, no valor de R$ 1,8 mil. Ele conduzia um veículo Kombi e a visita ocorreu na semana passada. Na ocasião, segundo a idosa, o suspeito coletou todos os dados pessoais alegando que seria para o cadastro da cliente e efetivação da venda.

No entanto, nesta quarta-feira, o falso vendedor retornou à casa da vítima para concluir a venda do produto. Ela repassou os dados do cartão de crédito para o golpista, efetivou a compra e adquiriu o produto.

Porém, minutos depois que o suspeito deixou a residência, a vítima foi informada pela administradora do cartão de crédito que dois empréstimos foram feitos, sendo um no valor de R$ 1,3 mil e, outro, de R$ 1,2 mil. Também houve uma compra com pagamento no débito, no valor de R$ 2,5 mil, totalizando ao menos R$ 5 mil em prejuízo para a vítima.

O caso foi registrado como estelionato e a 3ª Delegacia de Polícia Civil abrirá um inquérito para investigar.