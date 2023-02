Idoso atacado por abelhas em Três Lagoas está em observação no hospital

José Severino, de 70 anos, que foi atacado por um enxame da abelhas na tarde da última terça-feira (7) ainda está internado em observação médica, mas ele se recupera bem e seu estado é considerado estável. As informações foram divulgadas pelo Hospital Auxiliadora.

O ataque aconteceu na praça do bairro Santa Luzia, enquanto ele trabalhava no local. Na manhã desta quarta-feira (8) uma equipe do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros esteve novamente no lugar onde aconteceu o ataque e a área foi interditada por que foram encontrados outros focos de abelha.

Eles informaram ainda que pode haver uma ação de extermínio no terreno no período noturno. As abelhas encontradas são da espécie ‘europa’, comuns de serem encontradas em áreas urbanas mas, quando ameaçadas, tornam-se agressivas.

