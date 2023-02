Idoso de 70 anos é atacado por abelhas em Três Lagoas e leva mais de 500 picadas; veja vídeo

Um grave ataque de abelhas foi registrado na manhã, desta terça-feira (7), no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas. O idoso José Severino da Silva, de 70 anos, estava fazendo limpeza em uma área próxima à praça quando foi atacado. Ele chegou a sair correndo do local, mas as abelhas alcançaram.

O idoso não conseguiu fugir e os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros. Os militares contaram que o resgate foi um procedimento difícil porque o idoso quase desmaiou e as abelhas se aglomeraram. Além disso, elas passaram a atacar também as pessoas que circulavam pela rua. No entanto, ninguém se feriu.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) encaminhou o idoso para o Hospital Auxiliadora. Familiares do idoso relataram à reportagem que o seo José Severino está internado e que levou mais de 500 picadas.

Moradores registraram imagens do momento do ataque.

Confira o vídeo abaixo: