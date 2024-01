Idoso desaparecido há 8 dias é encontrado sem vida em banheiro de casa abandonada

O corpo de Manoel de Oliveira Guilherme, de 77 anos, foi encontrado sem vida na manhã desta terça-feira (16), dentro de uma casa abandonada, no bairro Vila dos Ferroviários, no extremo Sul de Três Lagoas. O idoso estava desaparecido desde o dia 8 de janeiro, quando saiu de casa e não foi mais visto.

Familiares, preocupados com o desaparecimento de Manoel, que sofria de diabetes, intensificaram as buscas ao longo de oito dias. O desfecho ocorreu após moradores da região, ao perceberem um forte odor vindo da casa abandonada, entrarem em contato com a Polícia Militar.

Continue Lendo...

A Rádio Patrulha da Polícia Militar, ao chegar ao local, encontrou o corpo de Manoel sentado sobre uma privada, em avançado estado de decomposição. A Polícia Científica e a Polícia Civil realizaram a perícia, não identificando sinais de violência no corpo do idoso.

Devido às chuvas recentes que inundaram o local, foi necessário um esforço significativo para a remoção do cadáver até um local onde a perícia pudesse ser conduzida. O corpo de Manoel foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para necropsia.

O caso será investigado como morte a esclarecer pela 3ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas. As autoridades acreditam que Manoel de Oliveira Guilherme faleceu no local entre sexta-feira ou sábado, dada a avançada decomposição do corpo.