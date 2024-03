Idoso é agredido e ameaçado de morte pelos sobrinhos

Um caso de lesão corporal e ameaça foi registrado, no domingo (24), após uma discussão envolvendo um idoso, de 67 anos, a sobrinha, de 51 anos, e o filho desta, de 31 anos. O caso ocorreu durante uma visita à irmã mais velha do idoso, na rua Michel Thomé, no bairro Jardim Alvorada, localizado na região Leste de Três Lagoas.

Na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), o idoso relatou que havia ido visitar a irmã, no sábado e, ao chegar, foi acusado, pela sobrinha, de um crime que ele nega ter cometido. Durante a discussão que se seguiu, o filho da mulher se aproximou e agrediu o idoso.

Durante as agressões, o pai do agressor interveio na briga, momento em que o agressor proferiu ameaças de morte contra o idoso. Como resultado das agressões, a vítima sofreu escoriações nos braços e, no dia seguinte, procurou a delegacia para registrar a ocorrência.

A motivação por trás das ameaças e agressões físicas ainda não foi divulgada. O caso será encaminhado para a 2ª Delegacia de Polícia Civil, que irá investigar os motivos por trás do episódio de agressão, lesão corporal, ameaça e injúria.