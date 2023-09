Idoso é encontrado em avançado estado de putrefação

Uma morte à ser esclarecida, foi registrada na noite desta terça-feira (5), após um idoso de 78 anos, ter sido encontrado sem vida e em estado de putrefação, pela própria filha, em sua residência na rua Zacarias Coimbra Martins, no bairro Alto da Boa Vista, região Oeste de Três Lagoas.



Por volta de 16h a filha da vítima, entrou em contato com o vizinho do pai, devido o idoso não estar atendendo o celular. Com o pedido da mulher, o vizinho foi até a residência do idoso, onde da varando foi possível ser percebido um forte odor, vindo de dentro da casa, local esse onde a vítima não respondia aos chamados do vizinho.

Suspeitando que o idoso havia falecido, dentro do imóvel, o homem alertou a mulher que ligou para à Polícia Militar e para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que ao chegarem no local, adentraram na casa, e localizaram o idoso já em óbito sobre a cama e em avançado estado de putrefação.



Após confirmado a morte, os policiais militares solicitaram a presença da Polícia Civil e Polícia Cientifica, para verificação da morte a esclarecer. Após serem solicitados, o delegado Milani e os policiais investigativos compareceram ao local e periciaram o corpo e a residência. Onde não fio encontrado sinais de arrombamento, lutas ou de indícios de crime.

Devido o avançado estado de putrefação do corpo, para os médicos do Samu e para o perito, acredita-se, que o idoso tenha falecido entre sábado e domingo. A vítima de 78 anos, tinha várias comorbidades, como problemas cardíacos, tabagismo crônico, diabetes, pressão alta e recentemente colocado um marca-passo no coração e vinha reclamando de falta de ar.

Independente dos fatos apontarem para uma morte natural, a Polícia Civil optou por dar prosseguimento ao processo investigativo, devido ao estado de putrefação, não ter permitido que o corpo fosse melhor analisado no local. Após orientação aos familiares, que para ter uma certeza, das causas da morte e um exame necroscópico seria um fator determinante para esclarecer os fatos, o corpo do idoso foi levado para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia legal), onde passará por necropsia e posteriormente liberado para à família, realizar o velório e sepultamento do ente querido.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.