Idoso é preso após oferecer drogas em troca de sexo a usuária na Vila Maria

Um idosos, de 65 anos, foi preso por agressão e posse de drogas, na Vila Maria, em Três Lagoas.

De acordo com as informações policiais, uma equipe do 2° Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de briga de um homem e uma mulher, onde o idoso seria a vítima.

O idoso relatou aos policiais que estava acompanhado da mulher, de 32 anos, em sua residência quando o ex-marido chegou no local, ameaçando os dois de morte.

O acusado, é um homem de, 25 anos, ele teria arremessado pedras contra o idoso, que acabou sendo atingido na cabeça, para se defender o idosos agrediu o homem com uma barra de ferro, que causou um corte profundo no braço esquerdo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, para os policiais, o homem de 25 anos, alegou que não teria ameaçado o idoso, e que tentou impedir que sua ex-mulher realizasse programa sexual em troca de drogas.

O idoso confirmou que era usuário de drogas e que a mulher aceitou a droga em troca de sexo, sendo ela viciada em crack.

O idosos que até então era vítima, foi autuado por posse de drogas e agressão, sendo preso e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), antes o homem foi levado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu atendimento médico.