Idoso faz ameaça com facão e acaba levando garrafadas em bar

Um idoso foi agredido a garrafadas na cabeça após se desentender em um bar e puxar um facão para um grupo de pessoas, na tarde desta segunda-feira (4), na rua José Gonçalves Filho, bairro Interlagos, em Três Lagoas.

Por volta de 14h30, o idoso teria ido ao bar na companhia de um neto, uma criança de aproximadamente 6 anos, e acabou se desentendendo com alguns homens que bebiam no local. Durante a discussão, o idoso teria ido até o carro e se apoderado de um facão.

Segundo informações de populares, no momento em que o idoso retornou ao bar com um facão na mão, os homens teriam jogado garrafas de cerveja contra o idoso, que teve cortes na cabeça. Enquanto o idoso levava as garrafadas na cabeça, acabou se desequilibrando e sofrendo uma queda, lesionando um dos pés.

Após a Polícia Militar ser chamada, o grupo de homens teria se retirado do local. A viatura de suporte básico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi ao local e socorreu o idoso ao Hospital Cassems.

Devido a vítima ter ido ao bar na companhia do netinho, não havia quem pudesse se responsabilizar pela criança e o Conselho Tutelar foi chamado, levando o menor para a unidade do Conselho Tutelar. Minutos depois a mãe do menino e filha do idoso, foi até lá para buscar a criança.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como lesão corporal, após os militares passarem no hospital e coletar as informações com o idoso.