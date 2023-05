Idoso foragido da justiça é preso pelo pelotão de trânsito da PM

Durante fiscalização de trânsito, um idoso, de 63 anos, foi preso por constar mandado de prisão em aberto, no Jardim Chácara Imperial, em Três Lagoas.

Segundo as informações policiais, a equipe do pelotão de trânsito do 2º Batalhão de Polícia Militar recebeu a informação da localização do foragido da justiça. Durante o deslocamento, na avenida Ranulpho Marques Leal, o indivíduo ao avistar o carro da polícia tentou se esconder entre os veículos, mas acabou sendo preso.

Ao pesquisar o sistema de segurança, constou que havia o mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Campo Grande.

O acusado foi preso e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.