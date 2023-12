Idoso morre em UTI de hospital após ser atacado por vaca em Três Lagoas

Um idoso, de 78 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (27), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas, após ser atacado por uma vaca. O fato ocorreu no dia 22 de dezembro, em uma propriedade rural do Distrito de Arapuá, e desde então a vítima estava internada.

Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, o idoso teria levado uma cabeçada da vaca e sofrido várias lesões graves. Devido aos ferimentos sérios, o idoso foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em estado grave e, posteriormente, transferido ao Hospital Auxiliadora.

O caso será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil.