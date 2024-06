Idosos com mais de um século acompanham os 109 anos de Três Lagoas

Três Lagoas vai completar 109 anos no próximo dia 15 de junho. Na terceira reportagem especial da série sobre o aniversário da cidade, hoje vamos conhecer idosos com mais de cem anos que acompanharam a chegada do progresso em Três Lagoas.

Em Três Lagoas, de acordo com o Censo do IBGE de 2022, eram 18 idosos com 100 anos ou mais. Desses, 12 mulheres e 6 homens.

No mês em que Três Lagoas celebra os seus 109 anos, nossa reportagem foi atrás para conhecer quem são esses idosos com mais de um século.

ANTENOR

Nossa equipe encontrou o senhor Antenor José da Cruz, de106 anos, morador no bairro Nossa Senhora Aparecida. Ele vai completar 107 anos este ano. A idade dele quase que se confunde com a de Três Lagoas, que vai celebrar neste mês 109 anos.

Antenor veio de Minas Gerais para Três Lagoas para trabalhar na antiga estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Aqui ele constituiu família, teve 7 filhos.

Atualmente, o idoso anda com a ajuda de uma bengala, mas faz questão de sempre estar na frente da casa, cumprimentando um e outro que passa na calçada. Com um pouco de dificuldades para falar, ele ainda se recorda de alguns momentos em que trabalhou na ferrovia.

CASTORA

Já no bairro Santa Rita, encontramos a dona Castora Dias, de 101 anos. Assim como tantas outras pessoas, ela veio de Miranda para Três Lagoas com o esposo, que veio trabalhar na construção da Usina de Jupía.

Aos 101 anos, dona Castora é de pouca conversa, mas se recorda do período em que se mudou para Três Lagoas. “Aqui era tudo mato”, diz. Ela se recorda também do período em que andava no trem de passageiros. “Eu gostava, era demorada a viagem, mas era boa”, recorda.

ALBINA

Já do outro lado da cidade, reencontramos dona Albina de Souza Silva, de 106 anos, moradora do bairro Vila Nova. Já mostramos a idosa em outras reportagens. Agora, retornamos a casa dela.

Dona Albina que ainda é muito lúcida, lembra bem de quando chegou em Três Lagoas. Ela veio do estado de São Paulo com o esposo para Três Lagoas em busca de melhores condições de vida, e aqui está até hoje. Em Três Lagoas, constitui família, filhos, netos, bisnetos e tataranetos.

A idosa conta que, quando chegou em Três Lagoas, tinham poucas casas e moradores, e com o passar dos anos, viu o progresso chegando, inclusive o asfalto. Morando no bairro Vila Nova há quase 50 anos, este ano que ela teve a rua de casa asfaltada. “ Era muita poeira, agora ficou bom”, comemora a idosa de mais de um século.

