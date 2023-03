IEL tem vaga de estágio para quem é da área de Tecnologia da Informação

Considerado porta de entrada para o mercado de trabalho, o estágio é uma oportunidade para que estudantes possam colocar em prática os conhecimentos teóricos e se desenvolver profissionalmente. Em Mato Grosso do Sul, o IEL disponibiliza 110 vagas de estágio, sendo 91 em Campo Grande, 17 em Dourado, uma em Aparecida do Taboado e uma em Três Lagoas.

As oportunidades são para estudantes de ensino médio e acadêmicos do ensino superior e as bolsas podem chegar a até R$ 1,3 mil. Os interessados podem pelo link https://sistemafiems.ms.iel.org.br/estagio-ta-on.

Entre os benefícios do estágio, estão a aplicação de novos conhecimentos, o contato com inovação e novas habilidades, a abertura de espaço a ideias empreendedoras, troca de experiências e conteúdo, auxílio em atividades correspondentes à formação teórica do estudante e a possibilidade de cumprir estágio por um período de até dois anos.

Critérios para ser um estagiário do IEL

O estudante deve ter idade mínima de 16 anos, estar matriculado e frequentando o ensino regular em instituições de ensino superior, educação profissional, ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental ou na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Confira as vagas:

Campo Grande

Em Campo Grande, as 91 vagas são para estudantes do ensino médio e de ensino superior das seguintes áreas: Marketing, Engenharia Ambiental, Geografia, Engenharia Elétrica, Administração, Marketing, Comercial, Segurança do Trabalho, Ciências Contábeis, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Engenharia Civil, Processos Gerenciais, Gestão Comercial, Ciências Econômicas, Gestão de RH, Engenharia de Software, Tecnologia da Informação, Mecânica, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Enfermagem, Letras, Pedagogia, Audiovisual, Design, Educação Física, Desenhista mecânico projetista e Logística.

Dourados

Na cidade, são 17 vagas para estudantes de ensino médio e das seguintes áreas: Pedagogia, Administração, Gestão Comercial, Gestão de Marketing e Vendas, Publicidade e Propaganda, Pedagogia, Letras, Psicologia, Ciências Contábeis e Engenharia de Alimentos.

Aparecida do Taboado

O município tem uma vaga para estudantes das áreas de Administração, Logística ou Engenharia.

Três Lagoas

A cidade tem uma vaga aberta para estudantes da área de T.I (Tecnologia da Informação).