IFMS abre inscrições para cursos de graduação em Três Lagoas

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) oferece seleção para 760 vagas em cursos de graduação, em oito municípios e com ingresso no 2º semestre. Na lista está Três Lagoas, com 120 vagas para Engenharia de ComputaçãoIntegral (40); Análise e Desenvolvimento de SistemasNoturno (40) e Automação Industrial (40).

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 22 de maio, pela Página do Candidato da Central de Seleção, onde também está publicado o edital de abertura com todas as regras do processo seletivo.

Podem participar candidatos que já concluíram o ensino médio ou equivalente e que participaram da edição 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com nota acima de zero na prova de redação.

