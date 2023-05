IFMS abre inscrições para cursos gratuitos em Três Lagoas

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para 320 vagas em cursos técnicos gratuitos e presenciais para jovens e adultos. A seleção se destina aos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim e Três Lagoas. O ingresso será no segundo semestre letivo.

As opções são Administração, Edificações, Informática para Internet e Manutenção e Suporte em Informática, com oferta nos campi Campo Grande, Corumbá, Coxim, Jardim e Três Lagoas. Para participar é necessário ter ensino fundamental completo e, no mínimo, 18 anos de idade.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 5 de junho, na Página do Candidato. Caso não tenha acesso a internet, o interessado pode ser dirigir a uma unidade da instituição para solicitar auxílio.

