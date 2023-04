IFMS abre vagas para curso com auxílio no valor de R$ 800

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abre nesta quarta-feira (12), inscrições para curso de eletricista de sistemas de energias renováveis. Os alunos vão receber uma bolsa auxílio no valor de R$ 800 para ajudar nas despesas com o custeio de transporte e alimentação.

Segundo o diretor do campus do IFMS de Três Lagoas, Walterisio Gonçalves Carneiro, as aulas vão acontecer às quartas, quintas e sextas-feiras no período noturno. Aos sábados também ocorrem aulas práticas.

De acordo com o diretor, são 120 vagas e mais informações podem ser obtidas através do site do IFMS ou direto no campus de Três Lagoas.

Confira a entrevista abaixo: