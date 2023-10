IFMS abre vagas para professor substituto em Três Lagoas

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu inscrições no processo seletivo simplificado para contratação de professores substitutos.

São ofertadas 23 vagas em diferentes áreas para nove municípios: Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os requisitos, incluindo a habilitação mínima exigida para cada área, e todas as regras estão disponíveis no edital de abertura, publicado na Central de Seleção.

Os interessados devem se inscrever pela Página do Candidato até 8 de outubro. A taxa é de R$ 50 e pode ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até o dia 9.

A carga horária de trabalho dos contratados será de 40 horas semanais, com remuneração que varia de R$ 4.070,63 a R$ 7.014,02, de acordo com a titulação apresentada.

A seleção será feita por meio de provas de desempenho didático e de títulos/análise curricular, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

As provas serão aplicadas presencialmente no dia 21 de outubro, no campus do IFMS no qual cada vaga é ofertada. O sorteio do tema da prova didática será realizado no dia anterior à avaliação.

A divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 24 do mesmo mês.

O contrato de cada professor substituto terá vigência a partir da publicação do extrato no Diário Oficial da União (DOU), com possibilidade de prorrogação por até 24 meses, de acordo com a necessidade do IFMS.