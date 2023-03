Três alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul vão apresentar um projeto sobre eletromagnetismo na FEBRACE, a maior feita de ciências do Brasil. No Centro Oeste foram 13 trabalhos aprovados; seis 6 apenas no Mato Grosso do Sul e dentre esses, cinco são do Instituto Federal.

Esse projeto foi apresentado primeiramente como um trabalho de conclusão de curso dos alunos e agora já estão indo para a terceira feira dissertar sobre ele

Confira a reportagem completa: