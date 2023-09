IFMS Campus Três Lagoas lança edital para cursos técnicos

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus Três Lagoas, está com edital em aberto para o processo seletivo com 144 vagas para cursos técnicos integrados, no ano de 2024. As vagas são para os cursos de: Técnico em Informática, com 72 vagas, e Técnico em Eletrotécnica, também com 72 vagas.

Podem se inscrever, de forma gratuita, os alunos que tenham completado até o 9º ano do Ensino Fundamental. As provas serão realizadas no dia 29 de outubro. Veja o edital completo aqui.

Confira a reportagem abaixo: