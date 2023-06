IFMS de Três Lagoas oferece 40 vagas gratuitas para curso técnico

Termina nesta terça-feira (13) as inscrições para 320 vagas em cursos técnicos gratuitos e presenciais para jovens e adultos, ofertados pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), em sete municípios, incluindo Três Lagoas. O ingresso será no 2º semestre e as aulas são no período noturno.

Para se inscrever, é necessário acessar a Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS. Caso não tenha acesso à internet, o candidato pode se dirigir a uma unidade da instituição para solicitar ajuda. Confira os endereços e horários de atendimento dos campi.

A seleção é dividida em dois editais. Um para estudantes que desejam cursar o ensino médio junto com a formação profissional (Educação de Jovens e Adultos) e outro para quem já cursou o ensino médio e deseja uma formação profissional (Subsequente).

Educação de Jovens e Adultos - O Edital nº 71/2022 oferta 240 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja). Nesta modalidade o estudante cursa o ensino médio e a formação profissional ao mesmo tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para participar é necessário ter ensino fundamental completo e, no mínimo, 18 anos. As opções são Administração, Edificações, Informática para Internet e Manutenção e Suporte em Informática, com oferta nos campi Campo Grande, Corumbá, Coxim, Jardim e Três Lagoas.

Subsequente

Para quem já concluiu o ensino médio, são oferecidas 80 vagas por meio do Edital nº 70/2022, nas opções de cursos técnicos subsequentes em Edificações, em Aquidauana, e Marketing, em Dourados.

O novo prazo para fazer a inscrição também é até 13 de junho, por meio da Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS.

O processo de inscrição é igual ao explicado no tutorial acima, a diferença é que o banner de acesso na Central de Seleção é o de Jovens e Adultos na cor verde (o azul é apenas para os cursos do Proeja). Quando acessar o sistema no menu 'Inscrições Abertas', basta escolher o Edital nº 70/2022 e preencher as informações solicitadas.

É necessário informar dados pessoais, curso e turno escolhido e, ainda, se irá concorrer pelas vagas ofertadas em ampla concorrência ou por ações afirmativas (cotas). Ao término da inscrição, o candidato receberá um e-mail de confirmação no endereço eletrônico cadastrado.

Cotas - Metade das vagas é reservada a candidatos que estudaram em escola pública. Desse total, há cotas para aqueles que comprovarem renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência.

Os cotistas aprovados nos processos seletivos deverão comprovar essa condição no ato da matrícula. Os que não fizerem a comprovação serão reclassificados em lista de espera.

Datas importantes - Em virtude da prorrogação, o cronograma das seleções foi alterado e é necessário atenção aos novos prazos. As retificações informando todas as datas estão nas páginas dos editais com as regras dos processos seletivos.

O sorteio eletrônico de seleção será realizado no dia 20 de junho. Um dia antes, serão divulgados a lista das inscrições homologadas e os números dos candidatos para o sorteio.

O início das aulas está previsto para 24 de julho.

Quadro de vagas e cursos:

Cursos técnicos integrados Proeja (Edital nº 71/2022)

Campus Curso Técnico Turno Vagas Campo Grande Administração Noturno 40 Corumbá Manutenção e Suporte em Informática Noturno 40 Coxim Manutenção e Suporte em Informática Noturno 40 Jardim Informática para Internet Noturno 40 Edificações Noturno 40 Três Lagoas Administração Noturno 40

Cursos técnicos subsequentes (Edital nº 70/2022)

Campus Curso Turno Vagas Aquidauana Técnico em Edificações Noturno 40 Dourados Técnico em Marketing Noturno 40

Confira a reportagem abaixo: