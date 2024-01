IFMS de Três Lagoas oferta curso de especialização em energia solar

Nesta quinta-feira (11), abrem as vagas para o processo seletivo do curso de especialização em Energia Solar Fotovoltaica, no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), na unidade de Três Lagoas.

Destinado a estudantes que tenham concluído cursos técnicos de nível médio em Eletrotécnica, Automação e Eletrônica, o curso capacita especialistas em instalação, operação e manutenção de sistemas fotovoltaicos, seguindo normas e procedimentos técnicos. Além disso, os participantes adquirem conhecimentos sobre técnicas de conservação de energia e o potencial de fontes energéticas renováveis.

Continue Lendo...

As inscrições devem ser realizadas até o dia 18 deste mês, pela Central de Seleção do instituto. O processo de seleção dos candidatos ocorrerá por meio de sorteio eletrônico, programado para o dia 25 de janeiro e será online.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com um total de 80 vagas disponíveis, distribuídas em duas turmas de 40 alunos cada, o curso será ministrado de forma presencial no período vespertino, com possibilidade de aulas em alguns sábados para atividades práticas em painéis solares. A previsão para início das aulas é no dia 15 de fevereiro.

Caso o número de inscritos seja inferior ao total de vagas, não será necessário sorteio, e a classificação será determinada pela ordem de inscrição. Mais informações podem ser conferidas no edital.

Confira a reportagem abaixo: