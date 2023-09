IFMS disponibiliza 60 vagas em qualificação para pessoas com deficiência em Três Lagoas

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas nos cursos de assistente de administração, informática básica e operador de caixa, voltados exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

No total, são 240 vagas, sendo 20 para cada curso em cada local, oferecidas em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas. Os cursos são oferecidos por meio do Projeto de Extensão Qualifica Mais Inclusão.

Além de ser pessoa com deficiência (auditiva, mobilidade reduzida permanente e autismo níveis 1 e 2), o candidato deve possuir o ensino fundamental completo.

Continue Lendo...

As inscrições podem ser feitas gratuitamente pela Página do Candidato da Central de Seleção até 10 de outubro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Está previsto o pagamento de bolsa de R$ 200 aos estudantes por mês, pelo período máximo de dois meses (duração prevista do curso).

A seleção será por ordem de inscrição. A convocação para matrícula dos inscritos será publicada no dia 16 de outubro. A previsão é que as aulas tenham início no dia 23.

Mais informações estão disponíveis no Edital nº 074/2023, publicado na Central de Seleção.

Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito pelo e-mail qualificamais.inclusao@ifms.edu.br.

Confira os cursos, vagas e requisitos: