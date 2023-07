IFMS divulga 2ª chamada para qualificação profissional a distância

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou a segunda chamada para os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) ofertados a distância em 14 municípios. Os convocados devem realizar a matrícula até esta terça-feira (18), de forma on-line, por meio do Sistema de Matrícula.

É necessário fazer o upload dos documentos digitalizados solicitados:

documento oficial de identificação com foto;

número do CPF (caso não conste no documento oficial de identificação);

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

documento que comprove a escolaridade mínima exigida

Toda a documentação deverá ser enviada na forma de arquivo digitalizado, legível e de boa qualidade com, no máximo, 5 megabytes cada, a partir dos documentos originais, sendo aceitas imagens nos formatos .png, .jpg ou .jpeg e textos nos formatos.pdf, .doc, .docx ou .odf.

O candidato que não tiver acesso à internet pode efetuar sua matrícula presencialmente comparecendo à Central de Relacionamento (Cerel) do campus ou ao polo para qual se inscreveu, observando o endereço e o horário de atendimento dispostos no anexo III.

Após a matrícula da segunda chamada, as vagas serão ofertadas aos candidatos em lista de espera e serão preenchidas pela ordem de realização da solicitação da matrícula. A previsão é que a matrícula, nesses casos, seja realizada entre os dias 21 e 25 de julho.

Em caso de dúvidas com relação aos procedimentos ou instabilidade no sistema, os candidatos poderão encaminhar um e-mail para cursos.ead@ifms.edu.br.

Vagas Remanescentes – Nos cursos em que não há lista de espera, as vagas podem ser preenchidas por qualquer interessado. Segundo previsto em edital, neste caso, o período é de 26 a 28 de julho.

Há vagas em cursos sem lista de espera em Aquidauana, Amambai, Antônio João, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Sonora e Três Lagoas. A relação de cursos encontra-se no edital de segunda chamada.

A previsão é de que aulas comecem no período de 31 de julho e 5 de agosto, dependendo do polo de ensino.

Qualificação profissional - Por meio do processo seletivo foram ofertadas 1.645 vagas para os cursos de Espanhol Básico, Inglês Básico, Operador de Computador e Vendedor, em 14 municípios.

Os cursos têm duração média de quatro meses. Alguns são ofertados totalmente a distância, enquanto outros preveem encontros presenciais semanais.