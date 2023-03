IFMS divulga segunda chamada para vagas em Três Lagoas

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) disponibilizou na Central de Seleção a segunda chamada para os cursos de Agronomia e Engenharia de Controle e Automação, ofertados nos campi Naviraí e Três Lagoas, respectivamente, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com ingresso no segundo semestre.



O documento traz a relação de candidatos convocados divididos em “aptos a matrícula” e “lista de espera”, de acordo com a classificação no processo seletivo e opção ou não por cotas, bem como a documentação necessária e as instruções para realização da matrícula.



Todos os candidatos presentes na lista devem fazer a “solicitação de matrícula e manifestação de interesse” através do endereço eletrônico, enviando a documentação solicitada, até dia 31 de março, independente da situação.



Aquele que não tiver acesso à internet poderá utilizar um computador do IFMS, para enviar sua documentação presencialmente, fazendo o agendamento de dia e horário na Central de Relacionamento (Cerel) de um dos campi.



As vagas não ocupadas pelos candidatos aptos a matrícula serão disponibilizadas aos integrantes da lista de espera, desde que tenham feito o correto envio da documentação, respeitando ainda a classificação da segunda chamada.



A seleção foi feita por meio da inscrição dos candidatos na lista de espera do Sisu, utilizando a nota do último Exame Nacional do Ensino Médio como critério.



Cotas – Também foi publicada a convocação para as bancas de heteroidentificação destinadas aos participantes egressos de escola pública e que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.



O procedimento, complementar à autodeclaração, será realizado presencialmente entre quarta e sexta-feira, 15 a 17, no horário indicado na convocação. A divulgação do resultado preliminar será no dia 22.



Os candidatos que tiverem a autodeclaração indeferida ou forem declarados ausentes serão reclassificados para o final da lista de ampla concorrência.



Graduação – O ingresso no Instituto Federal acontece no segundo semestre letivo. A previsão é de que as aulas se iniciem em 24 de julho.



No total foram ofertadas 80 vagas para os dois cursos de nível superior, que ocorrem presencialmente, de maneira integral, nos campi Naviraí e Três Lagoas.