O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) segue com inscrições abertas para o edital n.º 19/2023, voltado ao cadastro de reserva do Programa de Assistência Estudantil, até 30 de março.

Podem participar alunos do ensino técnico integrado, técnico subsequente e de graduação dos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Confira mais informações: