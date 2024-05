IFMS está com inscrições gratuitas para cursos de formação a distância até domingo

Termina no domingo (2) o prazo para inscrições no processo seletivo para cursos de qualificação profissional, oferecidos pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), na modalidade de educação a distância.

São sete opções de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC): Assistente Administrativo, Espanhol I, Espanhol II, Inglês I, Inglês II, Operador de Computador e Vendedor -, ofertados em 17 municípios: Amambai, Antônio João, Aquidauana, Camapuã, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Jardim, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, São Gabriel do Oeste, Sonora e Três Lagoas.

A seleção será feita por sorteio eletrônico e o ingresso está previsto para o segundo semestre letivo deste ano. Em muitos polos, porém, a oferta dos cursos de Assistente Administrativo, Operador de Computador e Vendedor têm vagas ilimitadas e, desta forma, não será realizado sorteio. Todos os inscritos poderão fazer matrícula.

Para os cursos de Espanhol II e Inglês II será necessário que os candidatos façam uma prova de nivelamento on-line. Outra diferença é que os cursos de idiomas preveem a realização de um encontro presencial por semana.

O Edital nº 026/2024, com as regras do processo seletivo, está publicado na Central de Seleção.

Inscrições - São gratuitas e devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção.

Os candidatos que não têm acesso à internet podem comparecer à Central de Relacionamento (Cerel) dos campi do IFMS ou aos polos de ensino e solicitar o uso de um computador para realizar a inscrição.

Na Página do Candidato, o interessado deve se cadastrar ou atualizar seus dados no sistema. Depois, é preciso acessar a aba 'Inscrições Abertas' e localizar o ‘Edital nº 026/2024 - Formação Inicial e Continuada EaD - 2024/2’.

Após clicar em ‘Efetuar Inscrição’, é necessário escolher o campus/polo de oferta do curso, conferir se as opções selecionadas estão corretas e 'Enviar a Inscrição'. Em seguida, basta verificar o recebimento da confirmação da inscrição no e-mail cadastrado na Central de Seleção.

Datas importantes - O sorteio eletrônico, para os cursos em que houver seleção, será realizado no dia 7 de junho.

No dia 18 de junho será divulgada a classificação final e a convocação de primeira chamada para matrículas. Entre os dias 19 e 23 serão realizadas as provas de nivelamento dos cursos de idiomas, com o resultado previsto para o dia 26.

A matrícula dos convocados em primeira chamada deverá ser feita entre os dias 1º e 10 de julho, podendo haver novas convocações caso haja vagas não preenchidas.

O início das aulas está previsto para os dias 12 de agosto (Espanhol e Inglês) e 16 de setembro (Assistente Administrativo, Operador de Computador e Vendedor)

Em caso de dúvidas sobre o edital, o contato com o Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread), responsável pela oferta, é o e-mail [email protected].

Cursos e Vagas

Curso | Município | Encontros Presenciais | Nº de Vagas

Operador De Computador | Amambai | 100% EAD | Ilimitado

Assistente Administrativo | Amambai | 100% EAD | Ilimitado

Vendedor | Amambai | 100% EAD | Ilimitado

Inglês Básico 1 | Amambai | Segunda-Feira | 25

Inglês Básico 2 | Amambai | Quinta-Feira | 25

Operador De Computador | Antônio João |100% EAD | Ilimitado

Assistente Administrativo | Antônio João | 100% EAD | Ilimitado

Vendedor | Antônio João | 100% EAD | Ilimitado

Inglês Básico 1 | Antônio João | Segunda-Feira | 25

Inglês Básico 2 | Antônio João | Terça-Feira | 25

Operador De Computador | Aquidauana | 100% EAD | Ilimitado

Assistente Administrativo | Aquidauana | 100% EAD | Ilimitado

Assistente Administrativo | Camapuã | 100% EAD | 40

Assistente Administrativo | Campo Grande | 100% EAD | 100

Assistente Administrativo | Campo Grande | 100% EAD | 100

Operador De Computador | Campo Grande |100% EAD | 100

Operador De Computador | Campo Grande | 100% EAD | 100

Operador De Computador | Corumbá | 100% EAD | Ilimitado

Vendedor | Corumbá | 100% EAD | Ilimitado

Operador De Computador | Costa Rica | 100% EAD | Ilimitado

Espanhol Básico 2 | Costa Rica | Terças e Quintas | 25

Inglês Básico 2 | Costa Rica | Terças e Quintas | 25

Operador De Computador | Coxim | 100% EAD | 80

Vendedor | Coxim | 100% EAD | 80

Assistente Administrativo | Coxim | 100% EAD | 80

Operador De Computador | Dourados | 100% EAD | Ilimitado

Vendedor | Dourados | 100% EAD | Ilimitado

Assistente Administrativo | Dourados | 100% EAD | Ilimitado

Assistente Administrativo | Jardim | 100% EAD | Ilimitado

Vendedor | Jardim | 100% EAD | Ilimitado

Assistente Administrativo | Nova Alvorada Do Sul | 100% EAD | 50

Operador De Computador | Nova Alvorada Do Sul | Presencial | 20

Vendedor | Nova Alvorada Do Sul1 | 100% EAD | 50

Inglês 1 | Nova Alvorada Do Sul | Presencial | 20

Inglês 2 | Nova Alvorada Do Sul | Presencial | 10

Espanhol 1 | Nova Alvorada Do Sul | Presencial | 20

Espanhol 2 | Nova Alvorada Do Sul | Presencial | 10

Operador De Computador | Nova Andradina | 100% EAD | Ilimitado

Vendedor | Nova Andradina | 100% EAD | Ilimitado

Assistente Administrativo | Nova Andradina | 100% EAD | Ilimitado

Operador De Computador | Ponta Porã | 100% EAD | Ilimitado

Assistente Administrativo | Ponta Porã | 100% EAD | Ilimitado

Vendedor | Ponta Porã | 100% EAD | Ilimitado

Assistente Administrativo | Ribas Do Rio Pardo | Presencial | 20

Operador De Computador | Ribas Do Rio Pardo | Presencial | 20

Vendedor | Ribas Do Rio Pardo | Presencial | 20

Inglês 1 | Ribas Do Rio Pardo | Presencial | 15

Inglês 2 | Ribas Do Rio Pardo | Presencial | 10

Espanhol 1 | Ribas Do Rio Pardo | Presencial | 15

Espanhol 2 | Ribas Do Rio Pardo | Presencial | 10

Assistente Administrativo | São Gabriel Do Oeste | 100% EAD | 50

Assistente Administrativo | Sonora | 100% EAD | 40

Operador De Computador | Três Lagoas | 100% EAD | Ilimitado

Vendedor | Três Lagoas | 100% EAD | Ilimitado

Assistente Administrativo | Três Lagoas | 100% EAD | Ilimitado