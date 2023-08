IFMS está com vagas abertas para o Proeja

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com vagas abertas a qualquer interessado em cursos técnicos subsequente e integrado na modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja) em sete municípios. Todos os cursos são ofertados gratuitamente no período noturno. As vagas para o Proeja são em Campo Grande, no curso de Administração; Corumbá e Coxim, ambos com a oferta de Manutenção e Suporte em Informática; Edificações e Informática para Internet, em Jardim; e Administração em Três Lagoas. O requisito é ter 18 anos ou mais e o ensino fundamental completo. As aulas iniciaram em 24 de julho, mas o prazo limite para solicitação da matrícula vai até a terceira semana de aula.

Já para o técnico subsequente, cujo requisito é ter o ensino médio completo, há vagas em Aquidauana, no curso de Edificações, e em Dourados, para Técnico em Marketing.

A solicitação de matrícula do interessado deve ser realizada de forma presencial comparecendo à Central de Relacionamento (Cerel) do campus no qual deseja estudar, observando o endereço e o horário de atendimento.

Depois de solicitada a matrícula, o candidato pode realizá-la presencialmente ou on-line, por meio do Sistema de Matrículas. São necessários os seguintes documentos:

Histórico Escolar;

Documento de identificação;

Foto 3x4 ou selfie;

Comprovante do Serviço Militar (homens).

Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito pelo e-mail processoseletivo@ifms.edu.br.

Proeja e Subsequente - Na modalidade Educação de Jovens e Adultos o estudante cursa o ensino médio e a formação profissional escolhida ao mesmo tempo. O requisito é ter 18 anos e ensino fundamental. A oferta dos cursos é regida pelo Edital nº 071/2022.

Já no técnico subsequente, o interessado cursa apenas a formação profissional. O requisito, neste caso, é já ter concluído o ensino médio. O Edital nº 070/2022 traz todas as informações sobre a oferta dos cursos para ingresso neste 2º semestre.