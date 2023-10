IFMS oferta 60 vagas de cursos para pessoas com deficiência

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está oferecendo, pela primeira vez, em Três Lagoas, vagas em cursos profissionalizantes destinados a Pessoas com Deficiência (PCD). São três cursos disponíveis: assistente de administração, para pessoas com deficiência auditiva, e informática básica e operador de caixa para pessoas com mobilidade reduzida e autistas, totalizando 60 vagas, com 20 vagas disponíveis para cada curso.

As inscrições podem ser realizadas diretamente no site do IFMS até o dia 10 de outubro. A seleção será feita por ordem de inscrição, ou seja, quanto antes se inscrever, maior a chance de ser selecionado.

A duração dos cursos é de dois meses, com uma carga horária de 50 horas. As aulas estão previstas para iniciar em 23 de outubro, no período noturno, das 19h às 22h. Além disso, os estudantes receberão uma bolsa auxílio no valor de 200 reais por mês.

