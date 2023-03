IFMS passa a fornecer lanche gratuito aos estudantes

O câmpus de Três Lagoas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) vai passar a oferecer lanches gratuitos aos estudantes. Ao todo 1.100 alunos serão beneficiados com esta iniciativa.

Segundo o diretor da instituição, Valterísio Gonçalves, foi contratada uma empresa terceirizada para servir o que eles chamam de ‘merenda fria’ que são lanches rápidos e que não precisam ser aquecidos. O lanche será fornecido nos três períodos das aulas: manhã, tarde e noite.

O cardápio é elaborado a cada 15 dias e fica disponível para a consulta dos estudantes. O diretor salienta que todas as refeições são aprovadas por nutricionistas e balanceadas em relação à oferta de vitaminas, carboidratos, proteínas etc.

Confira a entrevista completa: