Igrejinha de Santo Antônio: Mais de um século de história

Nesta terça-feira,13 de junho, é comemorado o Dia de Santo Antônio, padroeiro de Três Lagoas. Diferente de Campo Grande, em Três Lagoas, não é considerado feriado. Na reportagem especial da série sobre os 108 anos de Três Lagoas, vamos contar um pouco da história desta igreja centenária no município.

A Igreja de Santo Antônio foi construída em 1914 em um terreno doado por Teotônio Mendes, comerciante que chegou à Três Lagoas em 1912. De acordo com o historiador e diretor de Turismo, Rodrigo Fernandes, a construção da igreja foi uma forma de homenagear os portugueses que viviam em Três Lagoas, e ao padroeiro Lusitano Santo Antônio de Pádua, também conhecido como Santo Antônio de Lisboa.

A igrejinha de Santo Antônio já passou por três processos de restauração, sendo a primeira no ano de 1939, a segunda em 2003, e a terceira cuja obra começou no final de 2020, foi entregue no final de 2021.

Atualmente, a igreja fica aberta apenas uma vez na semana, somente no dia da missa que acontece às sextas-feiras, ao meio dia.

Veja a reportagem especial sobre a história da igrejinha de Santo Antônio: