Impulsionada pela celulose, Três Lagoas segue líder em exportações em MS

Três Lagoas, localizada na Costa Leste de Mato Grosso do Sul, reafirmou sua posição como o maior município exportador do estado, representando 23,82 % do total das exportações estaduais no período de janeiro a julho. Esse desempenho coloca Três Lagoas à frente de Dourados que exportou 8,56%, Antônio João (5,14%) e Campo Grande (4,46%), no ranking de exportações do estado no mesmo período.

Os principais produtos exportados pelo estado foram soja e celulose, esse sendo o carro-chefe de Três Lagoas. A celulose apresentou um crescimento de 46,05%, neste ano, comparado ao mesmo período do ano passado, contribuindo com 21,32% das exportações totais de Mato Grosso do Sul. Esse volume tende a aumentar nos próximos meses com o início das operações da nova fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo, que entrou em funcionamento no final de julho. Atualmente, toda a celulose exportada por MS é produzida em Três Lagoas, mas a nova planta deve ampliar ainda mais a participação desse produto no comércio exterior.

A soja, embora tenha apresentado uma queda de 20,17% em valor, na comparação ao mesmo período do ano passado, continua sendo o principal produto de exportação de Mato Grosso do Sul, representando 37,30% do total. Outro destaque foi a carne bovina, que registrou um aumento de 29,28%, ocupando a terceira posição no ranking de exportações.

De janeiro a julho de 2024, as exportações do estado totalizaram US$ 6,012 bilhões, uma redução de 5,2% na comparação ao mesmo período de 2023. Apesar da retração, o saldo comercial de Mato Grosso do Sul permanece positivo, com um superávit de US$ 4,389 bilhões, embora 3,5% menor que o registrado no ano anterior, conforme dados da Carta de Conjuntura do Comércio Exterior, de julho de 2024.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck, destacou o papel da soja nas exportações estaduais, afirmando que, “mesmo com a quebra de safra motivada pelas condições climáticas, a soja ainda se mantém como o produto de maior exportação”.

Outros setores da economia sul-mato-grossense também apresentaram variações. A indústria de transformação registrou um aumento de 15,13% em termos de valor, enquanto a indústria extrativa cresceu 4,54%. Em contrapartida, o setor agropecuário sofreu uma queda de 11,76% no volume exportado. Produtos como milho, gorduras e óleos vegetais também apresentaram quedas significativas, de 56,39% e 50,90%, respectivamente.

A China se manteve como o principal destino das exportações de Mato Grosso do Sul, absorvendo 49,29% do total exportado. Em seguida, aparecem os Estados Unidos e os Países Baixos, com 5,63% e 4,61% de participação, respectivamente. Destaca-se ainda o crescimento expressivo das exportações para a Turquia e os Emirados Árabes Unidos, que aumentaram 260,7% e 158,7%, respectivamente, na comparação ao ano anterior.

O Porto de Paranaguá(PR) continuou a ser a principal rota de escoamento dos produtos de Mato Grosso do Sul, responsável por 39,30% das exportações, seguido pelos portos de Santos (SP), São Francisco do Sul (SC) e Corumbá (MS).