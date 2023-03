Imunização com vacina bivalente entra em sua última fase

A vacina bivalente já está na sua 5° e última etapa de imunização. Ela serve como uma dose de reforço para quem já tomou pelo menos duas doses das outras vacinas contra a Covid-19. Três Lagoas está na quarta colocação em relação ao número de casos confirmados de covid-19 em todo o Mato Grosso do Sul.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (21) pela Secretaria Estadual de Saúde, a cidade contabiliza 32 pessoas com diagnóstico positivo para a doença. À frente de Três Lagoas estão, em primeiro lugar, Dourados, com 168 novos casos, Jardim com 123 e Campo Grande com 95.

Confira a reportagem completa: